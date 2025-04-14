Aydın Çine'de her 100 kişiden biri dolandırıldı

Çine'de yüzlerce vatandaş dolandırıcıların mağduru oldu.



İlçede Stonex adlı uygulama üzerinden kurulan saadet zincirine 490 kişi 100 milyon lira kaptırdı.



Yeni Asır gazetesinin haberine göre, Stonex isimli uygulama içinde oluşturulan gruplarda yatırım fırsatları vatandaşlara tek tek anlatıldı.



Sistemin uzun vadede yüksek kazanç verildiği anlatılırken vatandaşlar ilk dönemlerde sorun yaşamadı. Ancak bir süre sonra, sistem büyük bir vurguna dönüştü.



Mustafa Bozdağ

Mağdurlar arasında yer alan Mustafa Bozdağ, dolandırıcılarla sosyal medya aracılığıyla tanıştığı ve güven duyduğu bir kişi sayesinde başladığını belirtti.



İlçedeki çok sayıda kişinin mağdur olmasına yol açan saadet zincirinin başlangıcı olduğu için üzgün olduğunu belirten Bozdağ, "Kendisini Beyza Soylu ismiyle tanıtan bir kadınla sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. Bana Stonex adlı uygulamadan bahsetti." dedi.



Uygulamanın 2016 yılında İstanbul Borsası'na girdiğini, yetki belgesi olduğunu ve yasal olduğunu iddia eden dolandırıcıya inanan Bozdağ, "Ben bu uygulamaya girdiğimde 300 lirayla başladım." dedi.



Mağdurlar, savcılığa suç duyurunsa bulundular.