Aydın-Denizli il sınırındaki orman yangını kontrol altında

Buldan Çatak mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlernide orman yangını çıktı.



Alevler kısa sürede Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere mahallesine ulaştı.



Yangının küçük bir ormanlık alanda başladığı, daha sonra rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.



Yangına orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.