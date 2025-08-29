Aydın-Denizli il sınırındaki orman yangını kontrol altında

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere mahallesi arasında çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Aydın-Denizli il sınırındaki orman yangını kontrol altında

Buldan Çatak mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle akşam saatlernide çıktı.

Alevler kısa sürede Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere mahallesine ulaştı.

Yangının küçük bir ormanlık alanda başladığı, daha sonra rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi.

Yangına orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...