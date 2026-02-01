Aydın Didim'de çifte cinayet. Gül ve Emre'yi araçta öldürüp, yol kenarına attılar

Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta iki kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

BİRİ KADIN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Polis, silahla vurulduğu belirlenen kişilerin Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan (23) olduğunu tespit etti.

Cenazeler, incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLDÜRÜP, YOL KENARINA ATTILAR

Göksan ve Arıkan'ın bir araç içerisinde öldürüldükten sonra yol kenarına atıldıkları iddia edildi. Olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş şekilde bulundu.

Kadının vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan’ın vücudunda ise 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) gözaltına aldı.

Gül Seher Göksan ile Turan Emre Arıkan’ın neden öldürüldüğü ve şüphelilerin cinayeti neden işlediği öğrenilemezken, iki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.