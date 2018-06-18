İstanbul 7. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) avukatı Ahmet Tok ile sanıkların avukatları Erem Turgut Yücel, Ahmet Köksal Bayraktar, Şehnaz Yüzer katıldı. Hakim, sanık avukatları tarafından celse arasında Aydın Doğan hakkında verilen zorla getirme kararına itiraz dilekçesinin sunulduğunu hatırlattı.



Sanık avukatlarından Şehnaz Yüzer, sanık Aydın Doğan için dosyaya konsolosluk ve noter onaylı rapor sunduklarını söyledi. Aydın Doğan'ın 21 Haziran'da açık ameliyata gireceğini kaydeden Yüzer, "Müvekkil omuriliğinden rahatsızdır. 22 Mart'taki satış işlemlerinden sonra daha önce planladığı gibi yurt dışına gitmiştir. 21 Haziran'da tekrar ameliyat olacak. Bu rapora göre asgari olarak da 18 Ağustos'a kadar kontrol altında tedavisi sürecektir. Sunulan raporlar müvekkilin ciddi rahatsızlığı içindir. Diğer müvekkil Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de ciddi rahatsızlıkları vardır. Her iki müvekkil hakkındaki zorla getirme kararının kaldırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.



"BU YAPILAN ALENİYET KURALINA AYKIRIDIR"



Avukat Köksal Bayraktar, zorla getirme kararının duruşma sırasında değil, celse arasında verildiğine değinerek, "Bu karardan bizim haberimiz olmamıştır. Biz kararı UYAP'tan değil, gazetelerden öğrendik. Ayrıca savunma olarak, bizim UYAP'a bakma zorunluluğumuz yok. Bu yapılan ceza usulünde geçerli olan aleniyet kuralına aykırıdır. 2 duruşmadır her iki müvekkil için 10'a yakın rapor sunduk. Biz size güveniyoruz ama siz bize güvenmiyorsunuz. Bu kararınızı bu duruşmada ortadan kaldırınız. Kaldırmadığınız takdirde gereği için en yakın ağır ceza mahkemesine gönderiniz." ifadelerini kullandı.



ZORLA GETİRME KARARI KALDIRILDI



Ara karar oluşturan hakim, sanık Aydın Doğan hakkında başlangıçta 8 haftalık istirahat için 22 Nisan'da sunulan raporun 56 günü kapsadığını, raporda Doğan'ın sürekli olarak bir hastanede yatarak tedavi görmesi gerektiğinin belirtilmediğini, ayrıca tedavi görenin yurda gelip gitmesinde sakınca olup olmadığının bildirilmediğini ve bu durumun mahkemece bilinemeyeceğini kaydetti.



Önceki raporun bugün itibarıyla son bulduğunu belirten hakim, yeni sunulan rapor ve belgelerle istirahat süresi ve tedavi sürecinin devam edeceği, uzun süreli yurt dışında bulunacağı belirtildiğinden sanık Doğan hakkındaki zorla getirme müzekkeresinin sunulan belgeler ışığında ortadan kaldırılmasına ve geri alınması için ilgili emniyet birimlerine müzekkere yazılmasına karar verdi.



Hakim, sanık Hanzade Vasfiye Doğan Boyner hakkında sunulan istirahat raporunun süresinin kısa olması ancak sanık avukatları tarafından celse sonrası, duruşmaya geleceği tarihin yazılı olarak bildirilmesi halinde ya da başka bir mazeretin sunulması durumunda, hakkındaki zorla getirme müzekkeresinin geri alınması için celse arasında ilgili emniyet birimlerine yazı yazılmasına hükmetti.



Avukat Köksal Bayraktar, mahkemenin talep etmesi halinde müvekkil Aydın Doğan'ın istinabe ile beyanı alınacaksa Almanya'daki geçici ikamet ve tedavi gördüğü tıbbi merkezin adresini bildirebileceklerini söyledi.



SPK'nin avukatı Ahmet Tok, temsil ettiği kurulun raporlarında dava konusu şirketlerin ne kadar zarara uğratıldığının belirtildiğini söyleyerek, "Örtülü aktarılan tutarlar bellidir. Halka açık şirketlerin zararları bugüne kadar giderilmemiştir." ifadesini kullandı.



Avukat Şehnaz Yüzer ise Tok'un beyanlarına katılmadıklarını dile getirerek, "Tespit edilen bir zarar yoktur. Off-shore şirketlerin kazançları halka açık şirketlerin zararları değildir. Bugüne kadar da istenmemiştir." şeklinde konuştu.



Hakim, ara kararını açıklayarak, gelecek celseden bir gün öncesine kadar sanıklara ek savunmalarını sunmaları için süre verdi. Dosyanın sermaye piyasası ve mali konularda uzman bir bilirkişi heyetine verilmesine hükmeden hakim, sanık İmre Barmanbek'in, Yargıtay bozma ilamına karşı beyanlarının alınabilmesi için istinabe yazılmasına karar verdi. Aydın Doğan'ın yurt dışındaki adresinin bildirilmesi halinde, istinabe evrakının düzenlenmesine karar veren hakim, bilirkişiler tarafından sunulacak raporda, örtülü kazanç aktarılması ya da şirketlerin mal varlığı ile ilgili bir zarar tespit edilmesi halinde gerekli işlemleri ve bildirimleri yapması için SPK'ye müzekkere yazılmasına hükmetti. Duruşma 5 Eylül'e ertelendi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın, SPK'nin, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ile Doğan Gazetecilik AŞ yöneticileri hakkında, gazete kağıdı ve baskı malzemelerinin ithalatı işlemlerine fiili olarak katkısı bulunmayan Doğan ailesinin, yurt dışında kurulu şirketleri üzerinden karşılamak suretiyle ''görevi kötüye kullanma'' suçunu işledikleri iddiasıyla Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla başladığı anlatılıyordu.



Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonucunda, eylemin, ''görevi kötüye kullanma'' suçunu oluşturmadığı, ''SPK Kanunu'na muhalefet etmek'' kapsamında kaldığı kanaatine vardığı belirtilen iddianamede, bu nedenle soruşturma dosyasının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiği kaydediliyordu.



İddianamede, bahsedilen eylemlerle haksız şekilde menfaat sağlandığı iddiasıyla soruşturma dosyasına SPK tarafından üç üniversite öğretim üyesinin imzasını taşıyan bir hukuki mütalaa eklendiği ifade ediliyordu.



Rapor ve hukuki görüşlerin değerlendirilmesinin mahkemeye ait olduğu belirtilen iddianamede, Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, 2 yıl 8 ay ile 8 yıl 9 ay arasında hapis cezası öngören 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A-6 ve TCK'nin 43/1. maddesi uyarınca yargılanması istenmişti.



İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda, sanıklar Aydın Doğan, Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, İmre Barmanbek ve Ali Rıza Temuroğlu'nun, atılı suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti. Yargıtay 7. Dairesi ise Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenleme nedeniyle verilen beraat kararının tekrar gözden geçirilmesi için bozarak dava dosyasını mahkemeye iade etmişti.



Yargıtay'ın bozma kararından ardından dosyaya yeniden bakan İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnmişti. Dava dosyası yeniden Yargıtay'a gönderilmişti.



Dosyaya bakan Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise daha önce sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak sanıklar hakkında atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ve sanıkların mahkumiyetine karar verilmesi için dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.



Yerel mahkeme, davanın ikinci duruşmasının yapıldığı 11 Haziran'dan bir gün sonra celse arasında, Aydın Doğan hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

