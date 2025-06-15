Bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edilirken, yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Söke ilçesindeki yangın, Nalbantlar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre ziraat alanı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aydın, Edirne ve Manisa'da yangın çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alevler kısa sürede yayılarak bölgedeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye dört yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI



Manisa'nın Soma ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda yangın çıktı.

Soma’nın Bayat Mahallesi’nde saat 14.33’te başlayan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.43’te ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

İkinci yangın ise aynı gün saat 16.18’de Soma ilçe merkezine bağlı Soğukdere Mahallesi mevkisinde çıktı. Yangına ilk müdahale 16.22’de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozerle yapılan müdahalenin ardından bu yangın da kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, her iki yangında da can kaybı yaşanmadığını ve çevredeki yerleşim alanlarının zarar görmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.