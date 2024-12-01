Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Aralık 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. Yarın için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 3 Aralık 2024 Salı Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 17°. 4 Aralık 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.