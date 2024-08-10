Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Ağustos 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. Yarın için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 12 Ağustos 2024 Pazartesi Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 13 Ağustos 2024 Salı Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°.
Bugün
39/
22
Yarın
40/
24
Pazartesi
41/
24
Salı
42/
25
Çarşamba
41/
25
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