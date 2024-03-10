Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Mart 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 24°. 12 Mart 2024 Salı Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 13 Mart 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 19°.
Bugün
21/
9
Yarın
24/
8
Salı
24/
8
Çarşamba
19/
11
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