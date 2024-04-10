Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 10 Nisan 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 30°. 12 Nisan 2024 Cuma Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 13 Nisan 2024 Cumartesi Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 14 Nisan 2024 Pazar Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°.
Bugün
29/
15
Yarın
30/
15
Cuma
30/
15
Cumartesi
31/
16
Pazar
31/
16
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