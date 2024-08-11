Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 11 Ağustos 2024
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. Yarın için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 13 Ağustos 2024 Salı Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 14 Ağustos 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 15 Ağustos 2024 Perşembe Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

24

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

24

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

25

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

26

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

42

/

25

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