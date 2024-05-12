Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. Yarın için Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 31°. 17 Mayıs 2024 Cuma Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 19 Mayıs 2024 Pazar Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 38°.