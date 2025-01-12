Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 17 Ocak 2025 Cuma Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Ocak 2025 Pazar Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

10

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

16

/

7

Cuma

Az Bulutlu
Az Bulutlu

17

/

7

Cumartesi

Az Bulutlu
Az Bulutlu

16

/

8

Pazar

Az Bulutlu
Az Bulutlu

18

/

7

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