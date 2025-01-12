Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Ocak 2025

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 16°. 17 Ocak 2025 Cuma Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 18 Ocak 2025 Cumartesi Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 16°. 19 Ocak 2025 Pazar Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°.