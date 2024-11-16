Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Kasım 2024
Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 15 Kasım 2024 Cuma Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.
Bugün
23/
8
Yarın
23/
8
Perşembe
24/
9
Cuma
19/
11
Cumartesi
17/
5
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