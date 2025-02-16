Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 16 Şubat 2025

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 18°. Yarın için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°. 18 Şubat 2025 Salı Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 19 Şubat 2025 Çarşamba Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°.