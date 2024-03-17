Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 17 Mart 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 20°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 19 Mart 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. 20 Mart 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 21°.
Bugün
20/
9
Yarın
23/
10
Salı
22/
9
Çarşamba
21/
9
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