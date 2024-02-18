Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 20 Şubat 2024 Salı Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 22 Şubat 2024 Perşembe Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.