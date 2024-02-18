Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 18 Şubat 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°. Yarın için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 18°. 20 Şubat 2024 Salı Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 17°. 21 Şubat 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 18°. 22 Şubat 2024 Perşembe Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°.
Bugün
19/
7
Yarın
18/
6
Salı
17/
7
Çarşamba
18/
6
Perşembe
19/
8
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