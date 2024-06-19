Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Haziran 2024
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 44°. Yarın için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 44°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 23 Haziran 2024 Pazar Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 43°.

Bugün

Sıcak Hava
Sıcak Hava

44

/

26

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

44

/

26

Cumartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

43

/

26

Pazar

Sıcak Hava
Sıcak Hava

43

/

26

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

43

/

25

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bozdoğan-43 operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Kestel Kanyonu'nda kaybolan 5 kişi bulundu

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Küçükçekmece'de geri dönüşüm deposu yandı

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Fazla yolcu taşıdığı tespit edildi: Ceza yazan polise tepki gösterdi

Üsküdar'da gecekondu yangını

Üsküdar'da gecekondu yangını

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...