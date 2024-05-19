Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 19 Mayıs 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 34°. Yarın için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 37°. 21 Mayıs 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 38°. 22 Mayıs 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 37°.
Bugün
34/
20
Yarın
37/
22
Salı
38/
21
Çarşamba
37/
22
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