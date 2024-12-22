Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 22 Aralık 2024
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 24 Aralık 2024 Salı Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 14°. 25 Aralık 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

7

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

7

Salı

Gök Gürültülü Sağanak Yağış
Gök Gürültülü Sağanak Yağış

14

/

10

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

7

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