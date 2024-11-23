Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Kasım 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 14 Kasım 2024 Perşembe Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 24°. 15 Kasım 2024 Cuma Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 19°. 16 Kasım 2024 Cumartesi Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17°.