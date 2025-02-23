Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 23 Şubat 2025
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°. Yarın için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°. 25 Şubat 2025 Salı Aydın hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 14°. 26 Şubat 2025 Çarşamba Aydın hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 13°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-1

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

11

/

0

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

14

/

2

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

13

/

6

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