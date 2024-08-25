Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Ağustos 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 38°. Yarın için Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 27 Ağustos 2024 Salı Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 28 Ağustos 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
38/
25
Yarın
36/
24
Salı
35/
23
Çarşamba
35/
21
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