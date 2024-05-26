Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 26 Mayıs 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 30 Mayıs 2024 Perşembe Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°. 31 Mayıs 2024 Cuma Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
29/
18
Yarın
31/
17
Çarşamba
32/
17
Perşembe
31/
17
Cuma
32/
17
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