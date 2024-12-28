Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024

Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Aralık 2024
Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 14°. 31 Aralık 2024 Salı Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 1 Ocak 2025 Çarşamba Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

13

/

4

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

14

/

4

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

5

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

15

/

5

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