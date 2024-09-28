Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 28 Eylül 2024
Aydın için hava durumu bugün nedir? Aydın için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Aydın için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Aydın yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Aydın için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...
Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 38°. Yarın için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. 30 Eylül 2024 Pazartesi Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 1 Ekim 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.
Bugün
38/
21
Yarın
35/
20
Pazartesi
27/
18
Salı
27/
14
Çarşamba
28/
15
- Etiketler :
- Haberler -
- Aydın Hava Durumu
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu