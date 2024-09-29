Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 29 Eylül 2024

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 35°. Yarın için Aydın hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. 1 Ekim 2024 Salı Aydın hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Ekim 2024 Çarşamba Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°.