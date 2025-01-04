Aydın Hava Durumu | Aydın İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Ocak 2025

Aydın için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Aydın İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Aydın için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Aydın hava durumu Kuvvetli Yağmur, sıcaklık 15°. Yarın için Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°. 6 Ocak 2025 Pazartesi Aydın hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 15°. 7 Ocak 2025 Salı Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 16°. 8 Ocak 2025 Çarşamba Aydın hava durumu Bulutlu, sıcaklık 17°.