Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Aydın'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Aydın için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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