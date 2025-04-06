Aydın-İzmir Otoyolu'nda feci kaza
Aydın-İzmir Otoyolu'nda TIR, park halindeki panelvana çarptı. 24 yaşındaki panelvan sürücüsü hayatını kaybetti.
Germencik ilçesi Aydın-İzmir Otoyolu'nun Aydın istikametinde M.D (38) idaresindeki TIR, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen panelvana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle panelvan sürücüsü Berkan Akın (24) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü M.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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