Aydın-İzmir otoyolunda kaza

Aydın-İzmir otoyolunda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.

Aydın-İzmir otoyolunda kaza

- otoyolu İncirliova ilçesi mevkiinde seyir halinde olan N.D. otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada, otomobil sürücüsü N.D. yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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