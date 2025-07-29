Aydın-İzmir otoyolunda kaza
Aydın-İzmir otoyolunda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı.
Aydın-İzmir otoyolu İncirliova ilçesi mevkiinde seyir halinde olan N.D. otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran plakalı TIR'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada, otomobil sürücüsü N.D. yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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