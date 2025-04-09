Aydın kıyılarında balık avı yasakları başlıyor

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, 2025 yılı yaz dönemi su ürünleri avcılığına ilişkin düzenlemeleri ve yasakları duyurdu.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine de gönderilen resmi yazı ile Ege Denizi'ni kapsayan av yasaklarının detayları ve izinli avcılık şartları netleşti. Buna göre, Aydın kıyılarının da dahil olduğu Ege Denizi'nde av yasağı 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak. Uluslararası Sularda Avcılık ve İndirimli Akaryakıt Alımı hususlarında düzenlenen uygulama kapsamında genel av yasağı döneminde, balık stoklarının korunması amacıyla getirilen kısıtlamalara rağmen, belirli türler ve yöntemler için özel izinle avcılık yapılabilecek.



Bu kapsamda Ege Denizi’nde uluslararası sularda av yapmak üzere 15 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında dip trolü gemilerine izin verilecek. Akdeniz’in ve Ege Denizi’nin karasularına bitişik uluslararası sularda 15 Nisan - 15 Eylül 2025 tarihleri arasında kılıç ve uzun kanat orkinos avlayacak balıkçı gemilerine izin verilecek. Bu izin 12 metre ve üzeri boy uzunluğuna sahip olmakla birlikte birincil av aracı paraketeye uygun olmayan gemiler ile 2025 yılı kılıç ve uzun kanat orkinos izin belgesi olmayan gemileri kapsayacak.



Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere izin alan balıkçı gemileri mavi yüzgeçli orkinos avlayamayacak. Özel izinle avcılık faaliyetlerinde bulunacak balıkçıların, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) üzerinden "Özel Avcılık İzni" almaları ve ilgili tebliğlerde belirtilen şartları yerine getirmeleri zorunlu olacak. Yasak döneminde izinli avcılık yapacak ve 12 metre üzeri boy, geçerli ruhsat tezkeresi gibi şartları taşıyan balıkçı gemileri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirilmiş yakıt alımından faydalanabilecek.



Ayrıca Aydın il sınırları içerisinde izinli avcılık kapsamında karaya çıkış noktası olarak Taşburun Balıkçı Barınağı belirlenirken, avlanan tüm ürünlerin bu noktadan karaya çıkarılması ve SUBİS'e kaydedilmesi gerekiyor.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balıkçıların hem yasaklara hem de izinli avcılık kurallarına titizlikle uymalarının, sürdürülebilir balıkçılık ve deniz kaynaklarının korunması açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, kurallara uymayanlar hakkında da yasal işlem yapılacağı hatırlatıldı.