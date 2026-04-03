Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'e ihraç talebi

Aydın'ın Köşk ilçesinin Belediye Başkanı Nuri Güler hakkında ortaya atılan iddialar ve basında çıkan haberler sonrası AK Parti harekete geçti.

AK Parti, Güler'i parti tüzüğü gereğince kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) sevk etti.

NURİ GÜLER'DEN MONTAJ İDDİASI

Güler, hakkında çıkan iddialara ilişkin yayımlanan fotoğrafların montaj ve yapay zeka ürünü olduğunu iddia etti.

Bahse konu yayınlardan kendisinin de yeni haberi olduğunu kaydeden Güler, "Bu yazılanları ve yayınlanan fotoğrafları kabul etmiyorum. Avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunacağım." dedi.

NURİ GÜLER KİMDİR?

1966 yılında Sultanhisar'da doğan Güler, ilköğrenimini Sultanhisar'da, orta ve lise öğrenimini ise Aydın'da tamamladı. Güler, üniversiteyi Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bitirdi. 1995-1996 yılları arasında Refah partisi Köşk ilçesi ilçe başkanlığı yapan Güler, 2001 yılında AK Parti kurucu il yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 2004-2009 yıllarında AK Parti Köşk ilçesi İl Genel Meclis üyeliği görevini sürdüren Güler, 2011-2013 yıllarında AK Parti Köşk İlçesi İlçe Başkanlığı yaptı.

Evli ve iki çocuk sahibi olan Güler, 2024’te yapılan yerel seçimlerde AK Parti Aydın Köşk Belediye Başkanı oldu.