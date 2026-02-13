Aydın merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu, 32 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Jandarması ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

Aydın'ın Söke, Kuşadası ve Didim ilçeleriyle İzmir ve Muğla'da yapılan aramalarda, İzmir'den hareket eden bir minibüste 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilişkili araca el konulurken organizatör olduğu değerlendirilen H.Ş.,'nin yakalanmasına yönelik de çalışma başlatıldı.

Firari organizatör şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.