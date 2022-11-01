Aydın ve Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 83 öğrenci hastanelik oldu

Aydın'ın Efeler ve Çine ilçelerinde 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çine ve Efeler'de taşımalı eğitim gören 63 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.



Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.



ERZİNCAN'DA DA 20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI



Erzincan'da yatılı eğitim gören 20 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.



Kentteki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurdunda kalan ve yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ile kusma şikayeti bulunan 20 öğrenci, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Tedaviye alınan öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.



İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, acil serviste müşahede altında tutulan öğrencileri ziyaret edip, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.