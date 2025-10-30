Aydın ve İzmir'de çete operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Aydın ve İzmir'de suç örgütü operasyonunda dört kişi tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın ve İzmir'de birçok suça karışan çeteye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çetenin, silahla tehdit, ev ve araç kurşunlama olaylarını örgütlü şekilde gerçekleştirdiği, ayrıca bu eylemleri korku ve güç gösterisi amaçlı kaydederek sosyal çevrelerinde nam salmaya çalıştıkları tespit edildi.

ÇETENİN LİDERİ YURT DIŞINDA

Kendilerini Yıldırım Çetesi olarak tanıtan suç örgütünün liderinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Çete liderinin talimatlarını yerine getirdiği değerlendirilen beş şüpheli ise yapılan bir süre takibin ardından gözaltına alındı.

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., M.B.F., B.G. ve D.A. tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışında bulunan suç örgütü liderinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.