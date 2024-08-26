Aydın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın genelinde son günlerde yaşanan yüksek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta yağışlı bir hava etkili olacak. Konu ile ilgili Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerine döneceği tahmin edilirken, bugün öğleden sonra doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Ayrıca yarın da il genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın’da 26 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 37 derece olacak. Kentte genel olarak parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış olacak. 27 Ağustos Salı günü hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 33 derece olacak. Kentte gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 28 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 35 derece olacak. Kentte gün boyunca yer yer sağanak yağış etkili olacak. 29 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı en düşük 21, en yüksek 36 derece olacak. Kentte gün boyunca az bulutlu bir hava hakim olacak. 30 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 36 derece olacak. Kentte gün boyu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.