Aydın'a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydın için sarı kod uyarısı yaptı. Gök gürültülü sağanak yağışın 30 Nisan Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken, il genelinde rüzgarın da yağış anında kuvvetli bir şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Ayrıca vatandaşların ani sel, su baskınlarına, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba veya baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Aydın il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.