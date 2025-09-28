Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "29.09.2025 Pazartesi günü Aydın il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli davranması gerekmektedir" denildi.



Sabah saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olması beklenen yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.