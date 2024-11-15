Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada yağışların yarın gün boyunca etkili olacağı belirtilerek, “Yağışların, Aydın il merkezi ile batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Karpuzlu ) kuvvetli (21-60 kg/m) olması tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir” dendi.