Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Aydın’da yarın gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada yağışların yarın gün boyunca etkili olacağı belirtilerek, “Yağışların, il merkezi ile batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Karpuzlu ) kuvvetli (21-60 kg/m) olması tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir” dendi.

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