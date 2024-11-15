Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı
Aydın’da yarın gerçekleşmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada yağışların yarın gün boyunca etkili olacağı belirtilerek, “Yağışların, Aydın il merkezi ile batı ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı ve Karpuzlu ) kuvvetli (21-60 kg/m) olması tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekmektedir” dendi.
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