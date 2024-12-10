Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bugün (Salı) gece saatlerinden sonra; Ege’de beklenen sağanak yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Uşak çevreleri ve Kütahya’nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli (20-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.