Aydın'da 1,2 milyon TL'lik kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak tütün bulunduğu belirlenen bir iş yeri, teknik ve fiziki takibe alındı.

Takibin ardından dün akşam saatlerinde iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerindeki aramalarda; kaçak olduğu belirlenen 73 kilogram kıyılmış tütün, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Söz konusu ürünlerin toplam piyasa değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu bildirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.