Aydın'da 1 haftada aranan 105 şüpheli yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, emniyet ekiplerince 2-8 Aralık tarihlerinde yapılan 1 haftalık çalışmalarda 19 bin 104 şüpheli sorgulandı.

Yapılan sorgulamalar ve çalışmalar sonucunda aranması olan 105 kişi yakalandı, 38 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet tabanca, 4 adet pompalı tüfek, 93 adet fişek, bin 89 gram uyuşturucu madde, 42 adet uyuşturucu hap ve 420 litre sahte alkol ele geçirildi.

Ayrıca faili meçhul 9 hırsızlık olayı da yapılan çalışmalar sonucundan aydınlatıldı. Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 21 bin 910 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 161 araç trafikten men edilirken, 5 bin 804 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.