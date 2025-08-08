Aydın'da 10 kilogram uyuşturucu yakalandı: 2 kişi tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan takip sonrasında operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında Ovaeymir Mahallesi'ndeki bir ikamette yapılan aramalarda 10 kilo 200 gram skunk maddesi, 4 bin 61 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konuyla ilgili B.D. (21) ve Y.Ş. (19) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

