Aydın'da 12 adet ruhsatsız tabanca geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere ve silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda; 3'ü kurusıkı olmak üzere toplamda 12 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet tabanca şarjörü, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, bin 222 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 16 şüpheli yakalanarak toplam 13 bin 164 TL idari para cezası uygulandı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.