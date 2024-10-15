Aydın’da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın’da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin aldı.

Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki toplam 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.

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