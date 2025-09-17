Aydın'da 22 kök kenevir ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı yasadışı kenevir ekimine karşı faaliyet gerçekleştirildi.

Yapılan aramada Şahnalı Mahallesi Menderes Deresi içerisinde bulunan sazlık alanda 22 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, konu ile ilgili adli süreç başlatıldı.

