Aydın'da 30 kaçak göçmen yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GKİT) Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan koordineli çalışmada Kuşadası ilçesinde bir grup kaçak göçmenin denizden Yunanistan geçiş yapacakları tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, dün lastik bottaki 30 kaçak göçmen ile organizatör M.G. ve R.H.'yi yakalandı.

Gözaltına alınan 2 organizatör, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.