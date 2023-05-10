Aydın'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, A.M. idaresindeki otomobil, Kuyucak-Denizli kara yolunda V.S. yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Çarpmanın ardından TIR devrildi.



Kaza sonrası tankerin sürücüsü, yardım etmek için durdu.



Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı kamyonet tankere çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı.



Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.