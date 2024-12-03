Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.