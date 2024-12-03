Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
Aydın'ın Germencik ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Aydın'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.
DEPREM ANINDA NE YAPMALI?
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- Afad
- Kandilli Rasathanesi
- Aydın Germencik
- Son Depremler
- Aydın
- Son Dakika Haberleri
- Deprem