Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () ⁠paylaştığı bilgiye göre, 'ın Germencik ilçesinde saat 19.51'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 8,99 kilometre olarak belirlendi.

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