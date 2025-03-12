Aydın'da 4 çocuk annesi kadın ölü bulundu: Olay yerinde 13 boş kovan bulundu

Bozdoğan Hisar Mahallesi'nde, bir otomobilin yanında hareketsiz şekilde yatan kadını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirledi.



Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının bulunduğu yerdeki otomobilin ise Meltem Menteşeli'nin eşine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.